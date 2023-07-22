Ünlü manken Didem Soydan'ın korkusu ortaya çıktı! Değiştirdiği ev sayısını duyanlar inanamadı

Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan Didem Soydan en büyük korkusunu açıkladı. Soydan, “Kiralar aşırı arttığı için ‘Çık’ derler diye korkmaya başladım” dedi. Çok sayıda ev değiştiren Didem Soydan, son evinde en uzun kalma rekorunu kırdığını söyledi.

"'ÇIK' DERLER DİYE KORKMAYA BAŞLADIM"

Ünlü manken Didem Soydan, çok sık ev değiştirmekten dert yandı.

Ünlü model, çok sık ev değiştirdiğini uzun süre aynı yerde kalamadığını söyledi.

Bu zamana kadar 26 kez taşındığını belirten Soydan, “Son evimde rekor kırıyorum. Dört yıldır oturuyorum. Kiralar aşırı arttığı için ‘Çık’ derler diye korkmaya başladım. Taşınmak çok maliyetli" dedi.

