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Ünlü manken Didem Soydan'ın korkusu ortaya çıktı! Değiştirdiği ev sayısını duyanlar inanamadı

22.07.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son evinde rekor kırarak 4 yıldır yaşadığını dile getiren Soydan'ın bu günde kadar değiştirdiği ev sayısını duyanlar inanamadı.

Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan Didem Soydan en büyük korkusunu açıkladı. Soydan, “Kiralar aşırı arttığı için ‘Çık’ derler diye korkmaya başladım” dedi. Çok sayıda ev değiştiren Didem Soydan, son evinde en uzun kalma rekorunu kırdığını söyledi.

"'ÇIK' DERLER DİYE KORKMAYA BAŞLADIM"

Ünlü manken Didem Soydan, çok sık ev değiştirmekten dert yandı.

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Ünlü model, çok sık ev değiştirdiğini uzun süre aynı yerde kalamadığını söyledi.

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Bu zamana kadar 26 kez taşındığını belirten Soydan, “Son evimde rekor kırıyorum. Dört yıldır oturuyorum. Kiralar aşırı arttığı için ‘Çık’ derler diye korkmaya başladım. Taşınmak çok maliyetli" dedi.

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