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Ünlü mimar silahla vurularak yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.06.2020 22:38 | Son Güncelleme

Kayseri’de mimar Erol Gülyuva kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ünlü mimar silahla vurularak yaralandı

Kayseri’de mimar Erol Gülyuva kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Gülyuva hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde meydana gelen olayda mimar Erol Gülyuva, uğradığı silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Yaralanan Gülyuva ambulans beklenmeden araçla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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