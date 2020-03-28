Ünlü model karantina arkadaşı arıyor! İlan verdi

Dünya Kupası'ndan sonra Londra'ya taşınan Liman, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkmazken, karantinada kendisine eşlik edecek bir ev partneri aradığını söyledi.

'3 AY İZOLE OLUP EĞLENMEK İÇİN...'

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs bulaşmamış, sevimli bir ev partneri arıyorum. Önümüzdeki 3 ay birlikte izole olmak ve eğlenmek için. Cesur ve yakışıklı bir adam olması tercihim" ifadelerini kullanan Maria Liman, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

'PRENSİNİ BEKLİYOR...'

Paylaşımlarına devam eden güzel model, "Uyuyan güzel, prensini bekliyor. Virüsü yenip beni kurtaracak bu cesur, yakışıklı adam nerede? Lütfen virüsün yok olması için çalışmaları hızlandırın. Bir ay önce stoklamak için aldığım tüm malzemeler birkaç gün içinde bitecek" şeklinde konuştu.

SİYASETE GİRMESİ İÇİN TEKLİF ALMIŞTI

Londra'ya taşındıktan sonra Chelsea maçlarına gitmeye başlayan ve taraftarların gözdesi haline gelen Liman'a, 2018 Dünya Kupası sonrası siyasete girmek teklifi yapılmıştı. Rus Muhalefet Partisi yetkilileri, Maria Liman'a parti sözcülüğü teklif etmiş, başarılı model ise politika için aşırı dikkat dağıtıcı olduğunu düşündüğü için teklifi reddetmişti.

