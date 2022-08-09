Ünlü oyuncu Ezra Miller'a hırsızlık suçlaması! Başkasının evine gizlice girip...

Zor durumdaki Flash dizisinin yıldızı aktör Ezra Miller, bu kez Vermont'taki bir evden içki çalarak belaya bulaştı.

29 yaşındaki Miller ağır hırsızlıkla yargılanacak. Yeni yayınlanan bir polis raporuna göre, ünlü isim, bu yılın başlarında Stamford'daki bir evden birkaç şişe alkol çalmakla suçlanıyor.

EV SAHİPLER YOKKEN...

The Flash” yıldızı, iddia edilen hırsızlık sırasında evde olmayan ev sahiplerinin kayıp şişeleri, 1 Mayıs'ta polise bildirmesinin ardından suçlandı. Güvenlik kayıtlarını incelediği müteakip bir soruşturmada, polisler Miller'ı suçlamasına yol açtı.



Polis, üç aydan fazla bir süre aradığı Miller'ı 7 Ağustos'ta yakaladı. Yargılanma, 26 Eylül'de Vermont Yüksek Mahkemesi'nde olacak.

ANNE VE ÇOCUĞU UYUŞTUCU VE SİLAH DOLU EVDE...

Haziran ayı sonlarında Rolling Stone, Miller'ın bir anne ve üç küçük çocuğunu uyuşturucu ve silahla dolu olduğu iddia edilen Vermont çiftlik evinde barındırdığını açıklamıştı.



