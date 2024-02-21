Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlu Kerem'i paylaşmalara doyamadı! "Çok aşığım"

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturmuş 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Yakın zamanda ikinci bebekleri Kerem'e de kavuşan çift sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Güzel oyuncu Evcen, son olarak minik oğlu Kerem'i Instagram hesabın'da paylaştı.

Fahriye Evcen minik oğlu Karan'ın paylaşımına "Çok aşığım" şeklinde yazdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen'in Instagram hesabında 13,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Evcen, 29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlenmişti.

Güzel oyuncu 13 Nisan 2019 tarihinde ilk oğlu Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğlu Kerem'i dünyaya getirmişti.







