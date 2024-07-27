Ünlü oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti! Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu

MYNET- "Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri" gibi birçok başarılı projede yer alan sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu'ndan acı haber geldi.

Ünlü isim 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

(AA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır