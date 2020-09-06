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Ünlü ressam Hasan Gürpınar’dan koronavirüs mücadelesine karikatürlü destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Ünlü ressamlardan Hasan Gürpınar, Türkiye’de de etkili olan koronavirüs salgınında maske kullanım şeklini eleştiren karikatürler ile vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı.

Ünlü ressam Hasan Gürpınar’dan koronavirüs mücadelesine karikatürlü destek

Ünlü ressamlardan Hasan Gürpınar, Türkiye’de de etkili olan koronavirüs salgınında maske kullanım şeklini eleştiren karikatürler ile vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. ünlü ressamın karikatürleri büyük ilgi çekti.
Kayseri’nin tanınmış ressamlarından Hasan Gürpınar, Covid-19 ile mücadeleye yaptığı karikatürlerle destek verdi. Yaptığı iki karikatürü kendi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ressam, "Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere; şehrimizde Valimiz Sayın Şehmuz Günaydın, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve tüm ekipleri aylardır Koronavirüs denen illetle canla başla mücadele etmekteler. Ben de bu şehrin yetiştirdiği bir sanatçı olarak bu mücadeleye kendimce destek vermek istedim" dedi.
Gürpınar, "Geçtiğimiz Cuma günü İl Sağlık Müdürü Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik’in yapmış olduğu denetimlerde ne kadar büyük gayret gösterdiklerine bizzat şahit olunca böyle bir çalışma yapmayı düşündüm. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaları. Eğer el ele verirsek bu süreci daha az hasarla atlabileceğiz" dedi.
Ünlü ressamın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı iki karikatür, büyük beğeni topladı.

Ünlü ressam Hasan Gürpınar’dan koronavirüs mücadelesine karikatürlü destek

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