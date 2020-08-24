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Ünlü sanatçı Kıraç, Kocaeli’de arabalı konser verecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Kıraç, 26 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda arabasında oturan vatandaşlara konser verecek.Yeni normal dönemde sosyal ve kültürel etkinlikleri pandemi kurallarına göre sürdürmeye devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelileri bu kez ünlü rock sanatçısı Kıraç ile buluşturuyor.

Ünlü sanatçı Kıraç, 26 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda arabasında oturan vatandaşlara konser verecek.
Yeni normal dönemde sosyal ve kültürel etkinlikleri pandemi kurallarına göre sürdürmeye devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelileri bu kez ünlü rock sanatçısı Kıraç ile buluşturuyor. Sevilen sanatçıyı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda Kocaelililer arabalarında izleyebilecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konser 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaları için konseri araçları içerisinden izleyecek.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
Alcan Eczanesi
Golcuk
Elif Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Seymen Eczanesi
Golcuk
Altay Eczanesi
Korfez
Park Eczanesi
Golcuk
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