Ünlü şarkıcı, Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın diline düştü: "Allah sizin bin türlü belanızı..."

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tuğrul Türek ve Cihangir Ceyhan gibi oyuncularla başrolleri paylaşan Enis Arıkan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 13 Mayıs'ta görkemli bir finalle tamamlanan Eurovision şarkı yarışmasında Finlandiya'yı temsil eden ünlü müzik grubu Käärijä'yı ti'ye alan Enis Arıkan, takipçilerini gülümsetti.

"DAHA KAFASI KARIŞIK BİR PROJE GÖRMEDİM"

Käärijä ve solisti Enis Arıkan'ın diline düştü. Finli grubun performansını beğenmeyen ünlü oyuncu, ilk paylaşımında "Daha karışık bir proje görmedim" ifadesine yer verdi.

"ARKADA LATİN DANSI YAPAN PEMBE GİYMİŞ AĞABEYLER VAR!"

Käärijä'nın Eurovision performansını paylaşan Enis Arıkan, sahne şovuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sanırım bu adam Eurovision'da ikinci oldu. Son anda birinciliği kaçırdı. Nasıl birinci olacaktı? Zaten onu da anlayamadım.

Metal söyler gibi önde kafa sallıyor adam, arkada Latin yapan pembe giymiş ağabeyler var.

Sonra hep birlikte goril dansı yapıp üstüne de bale yapıyorlar. Hay Allah sizin bin türlü belanızı! Selamün kavlen"

İSVEÇ EUROVISION'A DAMGA VURMUŞTU

13 Mayıs'ta gerçekleşen Eurovision finalinde 26 ülke yarışmıştı. Finalde yarışan ülkeler arasından İsveç 583 puanla 1’inci, Finlandiya 526 puanla 2’inci, İsrail ise 362 puanla 3’üncü olmuştu.





