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  4. Ünlü şarkıcı Drake Noel'de deste deste para dağıttı

Ünlü şarkıcı Drake Noel'de deste deste para dağıttı

27.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Drake, Noel günü Toronto'da arabayla gezerken sokakta karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıttı.

Ünlü şarkıcı Drake Noel'de deste deste para dağıttı

Canadalı şarkıcı Drake, sosyal medyaya düşen bir videoyla gündemde. 35 yaşındaki şarkıcı cumartesi günü (25 Aralık) bir Maybach'ın arka koltuğunda oturup birilerine rasgele para dağıtırken görülebiliyor.

NE KADAR DAĞITTIĞI BİLİNMİYOR

Videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca" dediği duyulurken başka bir adam "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" diyor. Drake onlara "Zaten biliyorsunuz" diye cevap veriyor. Drake'in ne kadar para dağıttığı bilinmiyor. Fakat görüntülerde hayranları Drake'in cömertliğini takdir ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Drake
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