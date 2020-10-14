Ünlü şarkıcı Halsey'in İstanbul turu! Mantı, çay, serpme kahvaltı...

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı Halsey, haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamıştı.

Macaristan asıllı yıldız, geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından, "Herkes sakin olsun lütfen" mesajını yayınlamış ve Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmişti.



Attığı Tweet'lerin ardından İstanbul'a gelen ünlü yıldız, tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.



Sokak hayranlarına yoğun ilgi gösteren Halsey bu fotoğrafını, "Evcil hayvanlarla tanışmak için buradayım" notuyla yayınladı.

SERPME KAHVALTI

Türk mutfağından lezzetler denemeyi ihmal etmeyen şarkıcı, sabah serpme kahvaltı yedi.

Halsey gün sonunda da yediği mantı ve sarmayı takipçileriyle paylaştı.

Halsey, daha önce de Türkçe klavyesini paylaşarak "Türkçe öğreniyorum!" şeklinde tweet atmıştı.

Twitter hesabından, "Herkes sakin olsun lütfen" mesajını yayınlayan şarkıcının paylaşımına popçu Demet Akalın da kayıtsız kalmamıştı.

