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  4. Ünlü tekstil firmasının kurucusu feci kazada can verdi! Dağ gezisinde 100 metreden düştü

Ünlü tekstil firmasının kurucusu feci kazada can verdi! Dağ gezisinde 100 metreden düştü

14.12.2024 20:13
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İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında 100 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

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AÇIKLAMA GELDİ

Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İSPANYA'NIN EN ZENGİN 5'İNCİ İŞ İNSANIYDI

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
mango kaza
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