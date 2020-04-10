Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını paylaştı

Binlerce can kaybının yaşandığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' uyarılarına kulak veren tenisçi Ashley Harkleroad yaptığı paylaşımla sınır tanımadı.
Harkleroad'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ünlü tenisçi Ashley, yıllar önce verdiği bir röportajda "Vücudumla gurur duyuyorum. Kadın sporcuların da seksi olduklarını göstermek istiyorum" demişti.
Bir çocuk annesi olan 34 yaşındaki güzel tenisçi cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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