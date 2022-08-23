ÜNLÜ The Club’a Stevie’den ödül

İSTANBUL (AA) - Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirdiği YouTube kanalı ÜNLÜ The Club, 2022 International Business Awards’ta ödüle layık görüldü.

ÜNLÜ & Co’dan yapılan açıklamaya göre, Finansal ve Piyasa Verileri Bilgi Çözümü kategorisinde Gold Stevie Winner seçilen ÜNLÜ The Club, 2013 yılından bu yana yatırımcılara en güncel bilgileri, en hızlı şekilde ulaştırmak için içerikler sunuyor.

Yeni nesil ürünler, en güncel sektör analizleri, finansın gündemi ve kadın girişimciler için gelişim fırsatları içeriklerini bir araya getiren ÜNLÜ The Club, ÜNLÜ & Co’nun uzman kadrosunun yorumları ile yatırımcılar için rehber oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yönetici Direktörü Elif Özer, “Dijitalleşmeyi iş süreçlerimizin bir parçası haline getirirken, iletişim kanallarımızı da aynı doğrultuda etkin kullanmaya ve zenginleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’deki yatırımcılar için katmadeğeri yüksek bilgiler sunmak önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Buradan hareketle yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz YouTube kanalımız ÜNLÜ The Club ile yatırımcıların güncel bilgi ve veriye kolayca ulaşarak daha donanımlı şekilde yatırım yapmalarını hedefliyoruz.

Aynı zamanda finansal okuryazarlıklarına katkı sağladığımıza inanıyoruz. Aldığımız bu ödül bize yaptığımız işin kalitesini bir kez daha göstermiş oldu. Bundan sonraki süreçte de yatırımcıların en doğru bilgiyi, en hızlı şekilde edinmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

