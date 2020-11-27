Ünlü Türkücü Akçayır Devrek’te klip çekti

TÜRK Halk Müziğinin sevilen güçlü sesi Nurullah Akçayır klip çekmek için Devrek’e geldi. Sanatçı 9 yıl aradan sonra ilk kez çıkaracağı “Düş De Gör” albümündeki bir türküsüne klip çekmek Yedigöller ve Devrek’te bazı mekanları kullandı.

Aynı Zamanda TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçısı olan ve 7 aydır çeşitli mekanlarda klip çekmeyi sürdüren Nurullah Akçayır, söz ve müziği kendisine ait “Düş De Gör” adlı türküsü için klip çekimini Yedigöller ve Devrek İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak’ın ev ve bahçesini tercih etti. Klipte Muhtar Ak’ın annesi Müfide Esen de rol aldı.

“Yare Söyle”, “Yazın Yağar Kar Başıma”, “Gel Tabip Sar Bu Yarayı” gibi türküleriyle tanınan ve büyük bir beğeni toplayan sanatçı Nurullah Çayır yeni albümü için şunları söyledi:

“Yeni albümümde Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Aşık Veysel gibi önemli ustaların yanında benim ortaya koyduğum 14 türkü yer alacak. 9 yıl aradan sonra çıkacak olan ‘Düş de Gör’ adlı bu albümüm bağlama sevenlerin albümü olacak. Albümdeki hüzünlü bir türkümüze de Yedigöller ve Devrek’teki sonbahar hüznü ile yalnızlığa terk edilen ve sevgi özlemi içinde olan insanları anlatmaya çalıştık. Bu amaçla da buraya geldik.”

Nurullah Akçayır’a, Türk Halk Müziği sanatçısı Suat Ünal, Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) Başkanı İbrahim Tığ, Devrek Türkü Kurulu Başkanı Mustafa Uzundal ve Nihat Ahlat da eşlik etti.

Nurullah Akçayır ve ekibi klip çekim çalışmaları sonrasında Ankara’ya döndü.

