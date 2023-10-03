MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü türkücü Murat Kurşun Florya'daki dubleks evinin kapılarını açtı! Giyinme odası dikkat çekti

Ünlü türkücü Murat Kurşun Florya'daki dubleks evinin kapılarını açtı! Giyinme odası dikkat çekti

03.10.2023 09:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkıları ve özel hayatıyla zaman zaman gündem olan ünlü türkücü Murat Kurşun, Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen programı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programının konuğu oldu. Florya'daki evinin kapılarını açan Murat Kurşun'un giyinme odası dikkat çekti.

Evrim Akın, bu hafta Türk halk müziğinin sevilen ismi Murat Kurşun'un Florya'daki dubleks evine konuk oldu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı programda Kurşun ve eşi Evrim Akın'a yemek yaptı.

murat kurşun dairesi

Balıkesir'de bir çiftlik evi olan Murat Kurşun oğlunun okulu için Florya'daki dubleks evinde yaşıyor. Büyük bir evde oturan Murat Kurşun, ev dekorasyonunda sadeliği tercih etmiş.

salonu 1

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen ünlü türkücü, '"Evin her detayı eşimde. Ben sahne alıyorum, eşim ev ile ilgileniyor" dedi.

Murat Kurşun SALON 2

Murat Kurşun'un evinde kahve tonlarının ağırlıklı olduğu mobilyaları, şık bej koltuklar tamamlamış...

Murat Kurşun yatak odası

Ünlü türkücünün dairesinde iki giyinme odasının olması ve sahne kıyafetlerinin ışıltısı dikkat çekti.

Murat Kurşun giyinme odası 2

Ünlü ismin 600 takım elbise, 600 ayakkabı ve 300 gömlekten oluşan kıyafet odası büyük ilgi gördü.

Murat Kurşun giyinme 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasmin Erbil babasının sevgilisine tepkili mi? Erbil'den bomba yanıtYasmin Erbil babasının sevgilisine tepkili mi? Erbil'den bomba yanıt
Silahlı saldırı sonrası Dilan ve Engin Polat çiftine yüklenmişti! "İtiraf etti"Silahlı saldırı sonrası Dilan ve Engin Polat çiftine yüklenmişti! "İtiraf etti"
Canım Kardeşim'in çocuk yıldızıydı! Son halini gören tanıyamadıCanım Kardeşim'in çocuk yıldızıydı! Son halini gören tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurşun ele sahne kıyafetleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.