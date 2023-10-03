Ünlü türkücü Murat Kurşun Florya'daki dubleks evinin kapılarını açtı! Giyinme odası dikkat çekti

Evrim Akın, bu hafta Türk halk müziğinin sevilen ismi Murat Kurşun'un Florya'daki dubleks evine konuk oldu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı programda Kurşun ve eşi Evrim Akın'a yemek yaptı.

Balıkesir'de bir çiftlik evi olan Murat Kurşun oğlunun okulu için Florya'daki dubleks evinde yaşıyor. Büyük bir evde oturan Murat Kurşun, ev dekorasyonunda sadeliği tercih etmiş.

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen ünlü türkücü, '"Evin her detayı eşimde. Ben sahne alıyorum, eşim ev ile ilgileniyor" dedi.

Murat Kurşun'un evinde kahve tonlarının ağırlıklı olduğu mobilyaları, şık bej koltuklar tamamlamış...

Ünlü türkücünün dairesinde iki giyinme odasının olması ve sahne kıyafetlerinin ışıltısı dikkat çekti.

Ünlü ismin 600 takım elbise, 600 ayakkabı ve 300 gömlekten oluşan kıyafet odası büyük ilgi gördü.



