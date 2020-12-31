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Ünlü yönetmen 2020 yılını film haline getirecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.12.2020 13:10 | Son Güncelleme

Yönetmen Murat Uygur, aksiyon dolu 2020 yılında yaşanan olayları anlatan film yapmak için kolları sıvadı.Doğal afetler, korona virüs süreci gibi bir çok aksiyon dolu olayın yaşandığı 2020 yılını film yapmak isteyen yönetmen Murat Uygur çalışmalarına başladı.

Ünlü yönetmen 2020 yılını film haline getirecek

Yönetmen Murat Uygur, aksiyon dolu 2020 yılında yaşanan olayları anlatan film yapmak için kolları sıvadı.
Doğal afetler, korona virüs süreci gibi bir çok aksiyon dolu olayın yaşandığı 2020 yılını film yapmak isteyen yönetmen Murat Uygur çalışmalarına başladı. Özellikle pandemi ve yaşanan depremleri konu almak istediğini ifade eden Murat Uygur, “Bir çok olayıyla geride bıraktığımız 2020 yılını eminim yaşadığımız dönem boyunca unutmayacağız. Bende hatıralarda daha iyi kalabilmesi adına farklı bir proje hazırlamak istedim. Gündemimiz korona virüs. Sağlık çalışanlarının fedakârca yaptığı hizmetler, hükümetimizin olağanüstü çabası, insanlarımızın korona virüs ile mücadelesi ve onlarca hayat hikayesi. Hepsi bizim için unutulmaz anlar. Hala daha bu sürece devam ediyoruz. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen deprem, geçtiğimiz aylarda İzmir depremini unutmadık. Unutmakta istemiyoruz. Bu yüzden hepsinin yer aldığı bir film yapmak istiyoruz. Çalışmalarımıza başladık. 2021 yılında bunun hazırlıklarını hızlandıracağız” dedi.
2021 yılının yeni bir başlangıç olmasını temenni eden Uygur, “Yeni bir umut ve umutları yeşertmek için çok çalışmak, çok büyük sorumlulukları üstlenmek istiyoruz. Yeni yılın bize en başta sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. En önemlisi de sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların, felaketlerin, şiddetlerin geçip giden koca bir yıl gibi geride kalmasını diliyorum” diye konuştu.

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