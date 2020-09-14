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Ünlülerin kuaförü Recep Güngör Avrupa’ya açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 18:05 | Son Güncelleme

BAŞTA birçok ünlünün saçlarını emanet ettiği Kuaför Recep Güngör, Bahçelievler ve Bakırköy’ün ardından yeni şubesi ile yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Ünlülerin kuaförü Recep Güngör Avrupa’ya açılıyor

İSTANBUL, (DHA) BAŞTA birçok ünlünün saçlarını emanet ettiği Kuaför Recep Güngör, Bahçelievler ve Bakırköy’ün ardından yeni şubesi ile yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Katıldığı televizyon programı ile kısa sürede adını duyuran ve ünlülerin kuaförü olarak tanınan, daha sonra da katıldığı bir yarışma programında birinci olan Kuaför Recep Güngör'ün artan talepler doğruldusunda Bahçelievler’deki Kuaför Salonu’na, Bakırköy’deki yeni şubesini de eklemişti. Sosyal medyada da fenomen haline gelen, Avrupa’nın birçok ülkesinde kuaför salonu açması yönünde teklif ve talepler aldığı öğrenilen Kuaför Recep Güngör’ün hedefinde Almanya’nın Köln şehri var. Güngör'ün önümüzdeki günlerde Almanya’da yeni bir şube açmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Ünlülerin kuaförü Recep Güngör Avrupa’ya açılıyor

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