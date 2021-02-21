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Ünlü’ye yeni görev

21.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Ünlü’ye yeni görev

Erzurum’da 17 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Şeref Ünlü Öz Sağlık İş Sendikası Palandöken Devlet Hastanesi işyeri sendika temsilciliğine atandı.Yıllardır hizmet verdiği Palandöken Devlet Hastanesi temsilciliğine atanmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunun altını çizen Ünlü şunları söyledi:“Yıllardır birçok gazete ve televizyonlarda çalıştım.

Erzurum’da 17 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Şeref Ünlü Öz Sağlık İş Sendikası Palandöken Devlet Hastanesi işyeri sendika temsilciliğine atandı.
Yıllardır hizmet verdiği Palandöken Devlet Hastanesi temsilciliğine atanmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunun altını çizen Ünlü şunları söyledi:
“Yıllardır birçok gazete ve televizyonlarda çalıştım. Sağlık sektöründe 17 yıldır Palandöken Devlet hastanesinde çalışmaktayım. Bu görevi layık gören Sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Ebru Kılıç’ın desteği bilgisi başarısı ile yolumuza devam edeceğiz. Başkanımız Kılıç Öz Sağlık İş Sendikasını Doğu Anadolu’da ses getiren bir sendika olma yolunda emin adımlarla hep birlikte yürüyoruz. Sendikamız Hak İş’in üyesidir. Sağlık alanında çalışan tıbbi Sekreterler, kadrolu işçiler, özel hastanelerde ve tıp fakültelerinde çalışan taşeronlar, bakım ve onarım hizmetlerinde çalışanlar, pişirme ve dağıtım hizmetlerinde çalışan işçi kardeşlerimiz üye olabileceklerdir. Bugüne kadar sendikal çalışmalarda taşeronun ismi ve yeri maalesef yoktu. Öz Sağlık İş Sendikası olarak çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için gayret göstereceğiz. Çalıştığımız kurumlarımızla herhangi bir problemimiz, anlaşmazlığımız olduğu için değil çalışma arkadaşlarımızın örgütlü bir şekilde kanunlar ve iş akitlerinden doğan hak ve menfaatlerini koruyup gözetmek ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaparak ve hepimizi temsil edecek bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Öz Sağlık İş Sendikası olarak yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendimize temel görev saymaktayız. Üyelerimize yaptıkları işe uygun bir ücret temin etmek için çalışmayı, geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak hakların temini için gerekli çalışmalar yapmayı ve toplu iş sözleşmelerinden yararlandırmayı hedefliyoruz.”

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