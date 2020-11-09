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Ünü sanatçı Mithat Körler Osmaneli’de

BİLECİK HABERLERİ  | 09.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Osmanelispor’un eski futbolcusu Mithat Körler, ilçedeki Prof.

Ünü sanatçı Mithat Körler Osmaneli’de

Osmanelispor’un eski futbolcusu Mithat Körler, ilçedeki Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini ziyaret etti.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte Osmanelispor’da bir dönemde futbol oynayan Türkiye’nin çok değerli sanatçısı Eskişehir’in simgesi Mithat Körler, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini ziyaret etti. Tesis yönetici Oğuzhan Özet tarafından ağırlanan Körler, tesise adeta hayran kaldı. Cenaze ve toplantı nedeniyle Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya gelemeyen Körler, Covid-19 süreci atlatıldığın bir konserle Osmaneli halkıyla buluşacağını söyledi.

Ünü sanatçı Mithat Körler Osmaneli’de

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