Unutulmaya yüz tutmuş Kafkas halısı kadınların elinde yeniden hayat buldu

İSMAİL KAPLAN - Karslı kadınlar, kentte unutulmaya yüz tutmuş Kafkas halısını, belediye bünyesinde açılan kursta yeniden dokumanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 25 kadın kursiyer, kendine özgü motifleri bulunan yöresel halıyı yeniden dokumak için tezgah başına geçti. Maharetli elleriyle halıları ilmek ilmek dokuyan kadınlar, ürettiklerini belediye öncülüğünde yerli ve yabancı turistlere pazarlıyor. Kadınlar bu kursla hem unutulmaya yüz tutmuş yöresel değeri yeniden yaşatmanın hem de gelir sağlayarak ekonomik kazanç elde etmenin sevincini yaşıyor.

- "Kafkas desenlerini yeniden halıya dokumaya başladık"

Kurs eğitmeni Nuran Coşkun Aras, AA muhabirine, kadınların halı kursunda hem sanat öğrendiğini hem de ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Unutulmaya yüz tutmuş Kafkas halısını yeninden gündeme getirerek dokuduklarını ifade eden Aras, "Kafkas desenlerini yeniden halıya dokumaya başladık. Amacımız kursumuzda çaba göstererek yeni ürünler çıkartmak ve çok talep var. Kafkas halısının diğer halılardan çok belirgin özellikleri var. Halılar tamamen saf yünden yapılıyor." dedi.

Aras, Kafkas halısına ilgi olunca yoğun mesai yaptıklarını belirterek 25 kursiyerin 13 tezgahta ilmek ilmek halı dokuduğunu dile getirdi. Dokunan desenlerin ayrı duygu ve düşünceleri ifade ettiğini aktaran Aras, şöyle konuştu:

"Eskiden zaten halıları yaparken, duygu ve düşüncelerini anlatamayan, sessiz olan kadınlar tamamen kendilerini halılara işledikleri motiflerle ifade etmiş. Yeniden Kafkas desenlerini canlandırarak Kafkas halısını hayata geçirdik ve kadınların el emeği göz nuru burada sanata dönüşüyor. Kültür mirasımızı devam ettirmek için halı dokumayı ve Kafkas halısı motiflerini yaşatmak için bu yola çıktık. Halılara çok fazla talep alıyoruz, siparişler geliyor. Herkes halıdaki desenlere hayran kalıyor."

- "Tekrar halı tezgahlarına geri döndüm"

Kursiyerlerden Seval Taner ise 8 çocuklu bir ailenin bireyi olduğunu ve eskiden ailesinin geçimini halıcılıkla sağladığını anlattı. Zamanla halı dokumayı bıraktıklarını söyleyen Taner, "Şimdi ev hanımıyım. Kars'ta böyle bir kurs açıldığını duyunca tekrar halı tezgahlarına geri döndüm. Şimdi ailemin ekonomisine katkıda bulunuyorum. Bu mesleği bizden sonraki nesillere de aktarabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Halı dokuyanlardan Gülü Adıgüzel de Kafkas halısının yıllar önce kentin hemen hemen her köyünde dokunduğunu hatırlattı. Bu kültürün zamanla kaybolduğuna işaret eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Göç oldu, halıya önem veren olmayınca bitme noktasına kadar geldi. Eskiden her şeyi de kendimiz yapardık. Koyun yününü alırdık, işlerdik ve ip yapardık. Sonra ilmek ilmek onu halıya işlerdik. Her şeyi kedimiz üretirdik. Bayanlara tavsiyem, onlar da mutlaka bu mesleği öğrenip böyle bir kültürü mutlaka devam ettirsin. Devlete, kendimize bir katkımız olsun. Evde boş boş oturmakla bir şey olmaz. Bizler de bir işe el atarak kendi ayaklarımız üzerinde durabiliriz."

