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Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yaşatılmaya devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin ilçe genelinde her yaştan vatandaşlara yönelik açtığı yaz kursları tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi’nin ilçe genelinde her yaştan vatandaşlara yönelik açtığı yaz kursları tamamlandı. Bu kurslardan biri olan dikiş nakış kursu sona erdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kursları dolaşarak kursiyerlerin sertifikalarını takdim etti.

Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde her yaştan vatandaşlara yönelik açılan yaz kursları sona erdi. El Sanatları, ipek böceği kozasından çiçek yapımı, dikiş nakış, halk oyunları, ebru sanatı, işaret dilinden İngilizce ve Almanca kursuna kadar toplamda 8 farklı dalda açılan kurslar tamamlandı. Korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleşen yaz dönemi kurslarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kadınlara yönelik açılan dikiş nakış kursunda kursiyerlerle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, burada el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Başkan Örki, kursiyerlerin sertifikalarını bizzat kendisi takdim etti.

“Hedefimiz mutlu insanların yaşadığı bir Pamukkale”
Kursiyerleri tek tek tebrik eden Başkan Örki, “Açılan dikiş nakış kurslarımızda kadınlarımız el emeği göz nuru eserler ortaya çıkardı. Kursiyerlerimiz bu kurslarda ürettikleri kıymetli ürünlerle bir nevi kaybolmaya yüz tutmuş dikiş nakış sanatını ayakta tutuyorlar. Yaklaşık iki aydır devam eden yaz dönemi kurslarımızın sonuna geldik. Bu güne kadar vatandaşlarımız kurslarımıza yoğun ilgi gösterdi. Pamukkale Belediyesi olarak bu kurslarımıza farklı dalları da ekleyerek devam ettireceğiz. Bizler her zaman olduğu gibi rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışımız olan sevgi, emek ve güvenle yine vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz mutlu insanların yaşadığı bir Pamukkale” dedi.

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