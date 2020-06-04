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Unutulmuş yöresel yemekler gün yüzüne çıkıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.06.2020 10:19 | Son Güncelleme

Eskişehir Aşçılar Derneği’nin yeni oluşturmuş olduğu Kadınkolları ve ARGE-Danışma İstişare Kurulu, Eskişehir’de unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin tekrar gün yüzüne çıkarılması için bir proje geliştirdi.Proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Kemal Kaya, dernek arşivlerine ileriki günler için tanıtılmasına imkan verecek 150 civarında yemek tariflerini düzenleyerek genç aşçılara yönelik tanıtıcı ve eğitici bir dizi program çalışması hazırlığında olduklarını belirtti.

Unutulmuş yöresel yemekler gün yüzüne çıkıyor

Eskişehir Aşçılar Derneği’nin yeni oluşturmuş olduğu Kadınkolları ve ARGE-Danışma İstişare Kurulu, Eskişehir’de unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin tekrar gün yüzüne çıkarılması için bir proje geliştirdi.
Proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Kemal Kaya, dernek arşivlerine ileriki günler için tanıtılmasına imkan verecek 150 civarında yemek tariflerini düzenleyerek genç aşçılara yönelik tanıtıcı ve eğitici bir dizi program çalışması hazırlığında olduklarını belirtti. Kaya, bu projelerinin yanı sıra yapacakları workshoplarla da profesyonel dünya mutfak anlayışını mesleğe ilgi duyan gençlere eğitimler vermeyi planladıklarını kaydederek, "Bu projelerle mutfaklarda çalışan meslektaşlarımıza ve sektöre daha kaliteli istihdam sağlanması amacındayız. Bu projeleri kısa zamanda sonuçlandırarak yiyecek içecek ve Turizm sektörüne önemli katkı sağlamak istiyoruz. Bu projelendirme çalışmalarını yönetim kurulu, Kadın Kolları ve Ar-Ge Danışma Ve İstişare Kurullarıyla birlikte başaracağız" dedi.
Çalışmaların Eskişehir gastronomi alanında tanıtımına büyük katkı sağlayacağını da inandıklarını ifade eden Başkan Kemal Kaya, bu çalışmalarının dernek içerisindeki eğitici ve öğretici profesyonel ustalarla aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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