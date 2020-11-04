Ünye Devlet Hastanesi’nde yeni korona önlemleri

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığına yönelik tüm tedbirler, Ünye Devlet Hastanesi’nde de uygulanıyor.

Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu tarafından verilen talimat doğrultusunda, Ünye Devlet Hastanesi yönetimi Kovid-19 pandemisiyle etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla maske, fiziksel mesafe ve temizlik kuralına harfiyen uyulması sağlanarak acil serviste de bir takım yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.

Sürecin en başında hastanedeki tüm tedbirlerin alındığını belirten Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Tamer Kutlu, “Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi kapsamında hastanemizde tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Yatak kapasitesinin artırılmasından, sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralına yönelik gerekli düzenlemelerimizi tamamladık. Son olarak hasta sirkülasyonunun fazla olduğu acil servis bölümünde de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir takım düzenlemeleri hayata geçirdik. Öncelikle acil servise başvuran vatandaşlarımızın hastane içerisine girmeden şikayetinin öğrenildiği ve bu doğrultuda yönlendirmesinin yapıldığı bir alan oluşturduk. Yeşil alan olarak adlandırılan ayaktan hasta girişlerinin yapıldığı bölümü ikiye bölerek bir kısmını Kovid-19 acil olarak ayırdık. Bu alanda oluşturduğumuz iki adet poliklinikte Kovid-19 şüphesi bulunan vatandaşlarımızın muayene ve tetkiklerini 7/24 yapıyoruz. Diğer alanda ise Kovid-19 şüphesi bulunmayan vatandaşlarımızın tetkik ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma sayesinde Kovid-19 şüphesi bulunan vatandaşlarımızla diğer vatandaşlarımızı birbirinden ayırarak işlemlerinin yapılmasını sağlamış bulunuyoruz. Personellerimiz büyük bir özveri ve fedakarlık örneği göstererek görevlerini yerine getirdiğini belirtmek istiyorum. Ünye Devlet Hastanesi olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Böylesine kritik bir dönemde salgın ile mücadele ile ilgili tüm önlemleri almış olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde ‘maske, mesafe ve kişisel temizlik’ kurallarına riayet ederek sağlık çalışanlarının mücadelesine destek veren tüm hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

