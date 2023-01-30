YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ünye’de duygu sömürücülerine yönelik operasyon: 14 şahıs yakalandı

Ünye’de duygu sömürücülerine yönelik operasyon: 14 şahıs yakalandı

30.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 14 kişi polis ekiplerine teslim edildi.

Ünye’de duygu sömürücülerine yönelik operasyon: 14 şahıs yakalandı

Ünye Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçenin merkez noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi. Ekipler, cadde ve sokaklarda küçük yaşta çocukların dilendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada 14 şahsı yakalayarak polise teslim etti.

Yakalanan 14 şahıs kimlik tespiti için Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirildi. Burada yapılan kontrolün ardından çocuklar aileleriyle birlikte Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği’ne sevk edildi.
Dilencilere, gerekli maddelerden cezai işlem uygulandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da "18. Çambaşı Kış Festivali" sona erdiOrdu'da "18. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 1 Şubat Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:47
İkindi
15:25
Akşam
17:50
Yatsı
19:12
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.