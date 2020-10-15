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Ünye’de faili meçhul hırsızlık aydınlandı

ORDU HABERLERİ  | 15.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evden yapılan faili meçhul hırsızlık olayı Jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.Ünye’nin Pelitliyatak Mahallesi’nde S.K.

Ünye’de faili meçhul hırsızlık aydınlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evden yapılan faili meçhul hırsızlık olayı Jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.
Ünye’nin Pelitliyatak Mahallesi’nde S.K. isimli şahsın evinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 100 bin lira, 650 euro ve 350 dolar çalındı. Olayla ilgili olarak Ordu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucu evden hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan çalıntı paralar sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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