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Ünye’de kortej eşliğinde 19 Mayıs coşkusu

19.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli gösteri ve şölenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 104. yılı olan ve 104 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı Ünye Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, öğrenciler ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını tebrik ettiler.

“MİLLET OLARAK HEDEFİMİZ, EBEDİYEN HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK YAŞAMAKTIR”

Program açılışında söz alan Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundaki en önemli olaylardan birisi de şüphesiz Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan Anadolu’ya ayak basarak bağımsızlık meşalesini yakmasıdır. İşte! Milli Mücadelemizin ilk kıvılcımı olan bu tarihin 104. yıl dönümünde milletçe 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz” dedi.
Program şiirlerin okunması, sporcuların çeşitli gösterileri ile devam ederken, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden şampiyon sporculara ödülleri verildi. Tören programı Ünye Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenen kortej geçişiyle sona erdi.

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Ordu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:12
Sabah
05:01
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:30

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