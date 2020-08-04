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Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 04.08.2020 17:56 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Tepeyolu Sokak’ta Murat Ç.

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Tepeyolu Sokak’ta Murat Ç. idaresindeki 55 ADJ 124 plakalı otomobil ile Sağlık Sokak’tan Tepeyolu Sokak yönüne gitmekte olan Oktay T. idaresindeki 52 AF 979 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç boş bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonrası Oktay T. hafif şekilde yaralanırken, mahalle sakinleri bu yolla alakalı tedbir alınmasını istediler. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi
Fatsa
Bulut Eczanesi
Fatsa
Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
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