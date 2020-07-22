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Ünye’de yağmur suyu hattı çalışmaları

ORDU HABERLERİ  | 22.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçmek için yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçmek için Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 76 metre uzunluğunda kutu menfez (baks) sistemiyle yağmur suyu çalışmasını tamamladı.OSKİ olarak 19 ilçemizde vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları belirleyip kalıcı çözümler için çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür Murat Us, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.

Ünye’de yağmur suyu hattı çalışmaları

Ordu’nun Ünye ilçesinde yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçmek için yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçmek için Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 76 metre uzunluğunda kutu menfez (baks) sistemiyle yağmur suyu çalışmasını tamamladı.
OSKİ olarak 19 ilçemizde vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları belirleyip kalıcı çözümler için çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür Murat Us, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile 19 ilçemizde yoğun yatırım çalışmalarına başladık. Biliyoruz ki şehrimiz büyüdükçe ihtiyaçlar da artıyor. İhtiyaçları kısa sürede giderip vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu yaşamaya devam etmesi için biz de üzerimize düşeni yaparak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılara son vermek adına sahaya çıkıp, çalışma yapılması gereken noktaları belirliyor. Çalışmaların bir örneğini bugün Ünye ilçemizde gördük. Her yağış sonrası sıkıntı yaşayan Ünyeli hemşehrilerimizin sıkıntısını, OSKİ olarak aldığımız kalıcı çözümlerle sona erdirdik” dedi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede bölgede yağmur suyu hattının denize ya da dereye deşarj olamadığının fark edildiğini ifade eden OSKİ Genel Müdürü Murat Us, “Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan park alanı ve çevresindeki binalar ile OSKİ’ye ait Atık Su Terfi İstasyonu her yağış sonrası su altında kalarak zarar görmekteydi. Başkanımızın konunun çözümüne yönelik verdiği direktif ile ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Atatürk Mahallesi sahil yolu üst kısımdan başlanarak 2 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde toplam 76 metre uzunluğunda kutu menfezler (baks) ile yağmur suyu hattı yapımı tamamlandı. Bu çalışma sonunda mevcut yağmur suyu hattı kapasitesi artırılarak bölgedeki su baskını sorununa kalıcı çözüm sağlamış olduk. Kısa süre içinde hayata geçirdiğimiz bu çalışma Ünye ilçemize hayırlı olsun. Benzer çalışmaları diğer ilçelerimizde de uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ünye’de yağmur suyu hattı çalışmaları

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Sağlık Eczanesi
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