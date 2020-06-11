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Ünye’ye bisiklet yolu

ORDU HABERLERİ  | 11.06.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 planlarını arasında yapılması gerçekleştirilecek olan “Bisiklet Yolu Projesi” çalışmalarına başlandı.Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye’de yaklaşık 4,5 km’lik mesafede yapılacağı düşünülen Bisiklet Yolu, Otogar’dan başlayarak Çamlık mevkisinde son bulması bekleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 planlarını arasında yapılması gerçekleştirilecek olan “Bisiklet Yolu Projesi” çalışmalarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye’de yaklaşık 4,5 km’lik mesafede yapılacağı düşünülen Bisiklet Yolu, Otogar’dan başlayarak Çamlık mevkisinde son bulması bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4,5 km mesafede mevcut kaldırım hattı boyunca yapılması planlanan Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi, Otogar karşısından başlayıp Çamlık girişine kadar devam etmektedir. İş kapsamında Kırkevler Plajı’nda bulunan dalgakıranların onarılması, Otogar- Tabakhane Deresi arasında daha önce yapılan duvar imalatına ilave olarak 1430 m. betonarme duvar imalatı ile kaldırım genişletme çalışması ve iskele yanında bulunan menfezin onarılması planlanmaktadır. Ayrıca mevcut kaldırımın yenilenerek bisiklet ve yürüyüş yolunun oluşturulması (renkli asfalt kaplama), çöp kovaları, geri dönüşüm çöp kovaları, oturma bankları, yön ve işaret levhaları ile aydınlatma direklerinin montajı sonrası yapılacak peyzaj işleri ile birlikte çalışma tamamlanacaktır. Mevcut kaldırım ve akıllı bisiklet güzergâhının ilk 4,5 km.sini kapsayan Ünye Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Yapım İşi İhalesi 09 Nisan 2020 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir” dedi.

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