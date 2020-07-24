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Urartu Göz, basın bayramını kutladı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Van’da Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Yayımladığı mesajında, basının önemine değinen Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “Basının objektifliği, bağımsızlığı ve doğru haber vermesi tüm sektörler için çok önemlidir.

Urartu Göz, basın bayramını kutladı

Van’da Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajında, basının önemine değinen Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “Basının objektifliği, bağımsızlığı ve doğru haber vermesi tüm sektörler için çok önemlidir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Urartu Göz olarak bu şiarla hareket eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

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Sabah
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Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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