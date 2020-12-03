Urartu Göz uzmanlarından çocuklarda ‘göz tembelliği’ uyarısı

Van’da Urartu Göz Uzmanı Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, göz tembelliğinin çocuklarda önemli bir rahatsızlık olduğuna dikkat çekerek, zamanında tedavinin önemine değindi.

Göz tembelliğinin bebeklik veya çocukluk döneminde görme fonksiyonunun anormal gelişiminden dolayı bir veya her iki gözde görmenin azalması ile ortaya çıktığını belirten Urartu Göz Uzmanı Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, bu görme kaybının sebebinin göz ile beyin arasındaki sinir iletiminin bozulmasından kaynaklandığını söyledi. Timuçin, "Bunun nedenleri arasında en sık, bir gözde diğer göze oranla çok farklı bir kırma kusurunun olması veya her iki gözde yüksek kırma kusurunun olması, tek gözde kayma, görmeyi engelleyen göz kapağı düşüklüğü ve katarakt sayılabilir" dedi.

Erken teşhis edilen göz tembelliği tedavisinin mümkün olduğuna vurgu yapan Timuçin, "Günümüzde 15 yaşa kadar tedavisi mümkündür. Tedavide gözlük ihtiyacı varsa, gözlük verilir ve iyi gören göz belirli sürelerle kapatılarak tembel göz çalıştırılır. Bazı durumlarda (şaşılık, katarakt) cerrahi gerekebilir. Ancak çocukta bu bozukluğun erken dönemde fark edilememesi, tedavi başarısını direkt etkilemektedir. Büyük açılı şaşılık veya bariz leke, katarakt gibi dışarıdan ailenin fark edebildiği durumlar dışında göz tembelliği maalesef kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. Bugün için okullarımızda görme fonksiyonuna yönelik tarama muayeneleri yapıldığından göz tembelliği riski bulunan çocuklarımızın büyük kısmını 7-8 yaşlarında yakalayabiliyoruz. Ancak 7-8 yaş aralığı göz tembelliği tedavisinde başarı için ideal bir yaş aralığı değildir. Bu nedenle erken çocukluk döneminde rutin göz muayenesi son derece önemlidir. Ebeveyn, çok daha erken dönemde herhangi bir görme bozukluğu belirtisi saptamasa bile çocuğuna göz/görme muayenesi yaptırmalıdır. Göz tembelliğini düzeltmek için çocuk genellikle zayıf olan gözünü kullanmaya zorlanır. Kapama tedavisi iyi gören gözün kapatılması esnasına dayanılmaktadır. Böylece az gören gözün daha iyi görmesi hedeflenmektedir. İyi gören göz kapatıldığında tembel olan göz ile özellikle yakın mesafe uğraşlar tavsiye etmekteyiz. Günümüzde çocukluk yaş grubundakiler çoğunlukla bilgisayar başında vakit geçirmek istemektedirler. Göz tembelliğinin düzeltilmesine yönelik ekran başındaki uğraşların bir mahzuru yoktur. Günde kaç saat kapatılacağı konusunda dünyada henüz tam bir fikir birliği yoktur” ifadelerini kullandı.

Göz tembelliğine karşı kapama tedavisinin uygulandığını belirten Timuçin, “Kapama tedavisi, 13-15 yaşlarına kadar uygulanmaktadır. Bazı bilimsel yazılarda 17 yaşına kadar kapama tedavisi uygulandığı da görülmektedir. Ancak yaş ilerledikçe tembelliğin düzelme şansı azalmaktadır. Bu sebeplerle yaş sınırı çok önemlidir” diye konuştu.

