Urartu Göz uzmanlarından diyabet hastalığı uyarısı

Van’da Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, diyabet (şeker) hastalığının genel bir hastalık olduğunu ve körlük riskini arttırdığını ifade ederek, şeker hastalarının 6 ayda bir göz doktoruna başvurmaları gerektiğini söyledi.

Diyabet hastalığının vücuttaki küçük damarları etkileyen bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, vücuttaki şeker dengesinin sağlanamamasından dolayı damarlarda bozulmalara ve buna bağlı damarsal hastalıklara yol açtığını söyledi. Vücuttaki en küçük damarların böbrek ve ciltte bulunduğu gibi gözde de bulunduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, “Dolayısıyla şeker hastalığı olanların göze bağlı problemlerinde gelişmesini sağlar. Göz arkasında kanama, su toplaması ve retina yırtığı dediğimiz problemlere yol açabilir” dedi.

Şeker hastalığı olanların 6 ayda bir göz doktoruna başvurmaları gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, “Dünyadaki en sık körlük nedeni şeker olduğu için, şeker hastalarının 6 ayda bir göz doktoruna kontrole gitmelerini tavsiye ediyoruz. Biz Urartu Göz Merkezi olarak şeker hastalığına bağlı hem göz içine ilaç uygulamaları hem lazer uygulamaları hem de vitrektomi ameliyatlarını uygulamaktayız. Dolayısıyla bu konuda Urartu Göz Merkezi olarak göze dair ne gerekiyorsa yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

