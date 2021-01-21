YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Urartu Göz uzmanlarından ‘karasu’ uyarısı

Urartu Göz uzmanlarından ‘karasu’ uyarısı

21.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Urartu Göz uzmanlarından ‘karasu’ uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, halk arasında "karasu" olarak bilinen göz tansiyonu hastalığının körlüğe neden olacağı uyarısında bulunarak, erken teşhis için rutin muayene olunması gerektiğini söylediler.Urartu Göz uzmanları, halk arasında "karasu" olarak bilinen göz tansiyonu hastalığının körlüğe neden olacağı uyarısında bulunarak, hastalığın erken teşhisi için rutin muayene olunması gerektiğini belirttiler.

Van’da Urartu Göz uzmanları, halk arasında "karasu" olarak bilinen göz tansiyonu hastalığının körlüğe neden olacağı uyarısında bulunarak, erken teşhis için rutin muayene olunması gerektiğini söylediler.
Urartu Göz uzmanları, halk arasında "karasu" olarak bilinen göz tansiyonu hastalığının körlüğe neden olacağı uyarısında bulunarak, hastalığın erken teşhisi için rutin muayene olunması gerektiğini belirttiler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, Türkiye’de çok az sayıda merkezin yaptığı göz tansiyonu hastalığını erken evrede tespit ederek tedavi aşamalarını uyguluyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Urartu Göz hekimlerinden Dr. Kemran Gök, genellikle belirti vermeyen göz tansiyonun tespiti için düzenli olarak rutin muayene olunması gerektiğini belirtti. Göz tansiyonunun toplumsal bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. Gök, "Amacımız hastalığı erkenden tespit edip, ilerlemesini durdurmaktır. Bu yüzden hastalığın erken tespiti çok önemlidir. Hastalığın birebir belirtileri bulunmamaktadır. Ancak belli durumlarda belirti gösterebiliyor. Bu belirtiler ise baş ve şakak ağrısı şeklindedir. Tabi genellikle göz hekimlerinin rutin muayenesiyle tespit ediliyor. Hastanın aile öyküsü alınıyor. Genellikle ailesinde göz tansiyonu olanlar risk grubundadır. Bunun dışında şekere bağlı, geçirilen bir travma veya ilerlemiş katarak gibi durumlarda göz tansiyonuna sebep olabiliyor. Çok nadir de olsa bebeklerde doğumsal göz tansiyonu görülebiliyor. Bebeklerde bunun tespiti ise daha kolay. Çünkü gözdeki büyümeyle tespit edilebiliyor. Ancak ileri yaş grubunda bunu tespit etmek çok zordur. Sadece rutin muayeneyle tespit edilebiliyor" dedi.

"Göz tansiyonun tedavisi var"
Göz tansiyonun erken evrede tespitiyle tedavisinin olduğunu dile getiren Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Genellikle ilaçla tedavi ediyoruz. Hastalar ilaç tedavisine uyum sağlaması durumunda sıkıntı olmuyor. Bu durumda hastalarımızı 3 ay arayla kontrollere çağırıyoruz. Bu süreçte ilaçların ne kadar etkili olduğunu, hastalığı ne düzeyde durdurduğunu öğrenmek için kontroller yapıyoruz. Hastalarımız ‘ilaç kullanıyorum, bir şey olmaz’ dememesi lazım. Bu durumda hastaların daha dikkatli olması gerekiyor. Bazı göz tansiyonu rahatsızlıklarını ise lazerle tedavi edebiliyoruz. Hem ilaç hem de lazer tedavisinden sonuç alınamayan hastalara da göz tansiyonu cerrahisi uygulanıyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:23
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Kamer Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Akdamar Adası "Beyaz gelinliği"yle büyülüyor

Akdamar Adası "Beyaz gelinliği"yle büyülüyor

(Özel) Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı

(Özel) Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı

Van’da 261 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 261 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye yetişti

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye yetişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.