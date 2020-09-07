YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Urartu Göz’de ‘akıllı mercek’ ile her mesafede net görüş

Urartu Göz’de ‘akıllı mercek’ ile her mesafede net görüş

VAN HABERLERİ  | 07.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

Van’da Urartu Göz hekimi Dr.

Urartu Göz’de ‘akıllı mercek’ ile her mesafede net görüş

Van’da Urartu Göz hekimi Dr. Kemran Gök, halk arasında ‘akıllı mercek’ olarak bilinen multifokal ya da trifokal lenslerin; yakın, orta ve uzak mesafede net görüş sağladığını söyledi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, Türkiye’de çok az sayıda merkezin yaptığı, hastanın tercihine bağlı ‘akıllı mercek’ uygulamasını başarıyla yapıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Urartu Göz hekimlerinden Dr. Kemran Gök, daha önce katarak ameliyatında takılan merceklerin tek odaklı olduğunu hatırlattı. Dr. Gök, “Bu göz içi mercekleri sadece uzağa görmeye yönelik takılan lenslerdi. Ancak son zamanlarda ’akıllı mercek’ dediğimiz iki odaklı, çok odaklı göz içi mercekleri kullanabiliyoruz. Hastada kullanılan bu göz içi lensleri; yakın, orta ve uzak mesafeyi net bir şekilde görebiliyor. Genellikle 40 yaşın üstünde ve öncelikli tercih kataraktı olan hastalardır. Fakat yakın gözlük kullanmak istemeyen ve bu operasyonlar için herhangi bir engel durumu olmayan hastalara da kolaylıkta bu göz içi lensleri takabiliyoruz" dedi.

“Hastanın göz uygunluğu çok önemli”
Uygun şartları taşıyan hastanın isteği doğrultusunda akıllı merceğin ameliyatla takılabileceğini dile getiren Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun dışında lazerle düzetilemeyen bazı miyop, hipermetrop, astigmat, presbiyop gibi kırma kusurları olan hastalarda da bu özellikli mercekler takılabiliyor. Bunu hastanın yaşına ve uyumluluğuna bakarak önerebiliyoruz. Ancak bu aşamada hastanın göz uygunluğu çok önemlidir. Bunları ölçecek ve gerekli değerlendirmeyi yapabileceğimiz cihazlarımız mevcut. Eğer hasta uyumlu bir adaysa akıllı mercek uygulayabiliyoruz. Katarak olmadan da hastanın isteği doğrultusunda ameliyatla bu yapay merceği takabiliyoruz. Bu sayede hastalarımız tüm mesafeleri rahatlıkla görebilecek duruma geliyor.”

Urartu Göz’de ‘akıllı mercek’ ile her mesafede net görüş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:34
Öğle
12:09
İkindi
15:45
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.