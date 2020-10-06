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Üreten Kadıneli Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı

VAN HABERLERİ  | 06.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde Üreten Kadıneli Derneği tarafından mağdur aileler ile köy okullarında okuyan öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Üreten Kadıneli Derneği Başkanı Cemiler Soysal, Tuşba Kaymakamlığının temin ettiği yerde İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs açıldığını ifade ederek, açılan kursta maske üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Van’ın Tuşba ilçesinde Üreten Kadıneli Derneği tarafından mağdur aileler ile köy okullarında okuyan öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Üreten Kadıneli Derneği Başkanı Cemiler Soysal, Tuşba Kaymakamlığının temin ettiği yerde İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs açıldığını ifade ederek, açılan kursta maske üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Günde yaklaşık 2 bin maske ürettiklerini vurgulayan Soysal, “İki aydır burada 10 kadınla çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz maskeleri hem mağdur ailelere hem de köy okullarına ücretsiz dağıtıyoruz” dedi.
Tuşba Kaymakamlığı ve iş adamlarından temin edildiğini dile getiren Soysal, “Şuanda günde 2 bin adet maske üretiyoruz ama daha çok destek verilmesi halinde günde 5 bin adet maske üretimini gerçekleştirebiliriz. Ben bu anlamda destek veren hem Tuşba Kaymakamlığına hem de iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Necla Sürme isimli kursiyer ise gönüllü olarak maske üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

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