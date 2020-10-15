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Üreten Kadınlar Projesi hayata geçiyor

ERZURUM HABERLERİ  | 15.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar” projesinin sözleşmesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Palandöken Belediyesi arasında imzalandı.Palandöken Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında; Palandöken ilçesinde dezavantajlı bir bölge olan Maksut Efendi mahallesinde süt ürünleri üretimine yönelik bir tesisin kurulması planlanıyor.Ayrıca bölgede hayvancılıkla uğraşan kadınlara yönelik bir kooperatifin kurulması, çalışanlara işbaşı eğitimlerinin verilmesi, üretilen çiğ sütün işlenerek katma değerli ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesi ve etkin bir şekilde pazarlanarak bölgede yaşayan kadınlara düzenli gelir elde etme imkânının sağlanması projenin planlanan çalışmaları arasında yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar” projesinin sözleşmesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Palandöken Belediyesi arasında imzalandı.
Palandöken Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında; Palandöken ilçesinde dezavantajlı bir bölge olan Maksut Efendi mahallesinde süt ürünleri üretimine yönelik bir tesisin kurulması planlanıyor.
Ayrıca bölgede hayvancılıkla uğraşan kadınlara yönelik bir kooperatifin kurulması, çalışanlara işbaşı eğitimlerinin verilmesi, üretilen çiğ sütün işlenerek katma değerli ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesi ve etkin bir şekilde pazarlanarak bölgede yaşayan kadınlara düzenli gelir elde etme imkânının sağlanması projenin planlanan çalışmaları arasında yer alıyor. Projenin uygulanması ile birlikte dezavantajlı bir bölgede yaşayan kadınların ekonomik imkânları geliştirilecek ve iş gücüne katılımları desteklenmiş olacak.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninin ardından, projenin başta Palandöken ilçesi olmak üzere bölgede istihdama ve sosyal kalkınmaya katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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