İSTANBUL (AA) - Kadın girişimcileri desteklemek ve kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması'nın ikincisi için başvuruların başladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcileri desteklemek ve kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'ni lanse eden ve bu tarihten itibaren yurt genelinde Üreten Kadın Buluşmaları'nı sürdüren Halkbank'ın Üreten Kadınlar Yarışması'nın ikincisi için başvurular başladı.

Ödül töreni 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek yarışmada "Mikro Üretici", "KOBİ Üretici" ve "Kadın Kooperatifleri" kategorileri yanında "Sıfır Atık" kategorisinde de nakdi ödüller verilecek.

Buna göre, "Mikro Üretici Kadın Girişimci" kategorisinde birinci 325 bin, ikinci 250 bin, üçüncü 200 bin, "KOBİ Üretici Kadın Girişimci" kategorisinde birinci 375 bin, ikinci 300 bin, üçüncü 250 bin, "Kadın Kooperatifleri" kategorisinde birinci 400 bin, ikinci 300 bin, üçüncü 250 bin TL ödül almaya hak kazanacak. "Sıfır Atık" kategorisi birincisine de 500 bin TL özel ödül verilecek.

Yarışmaya başvurular, 3 Ekim-25 Kasım'da Banka'nın web sitesi www.halkbank.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışma komitesinin değerlendirmesi ise 9 kişiden oluşan jüri heyeti tarafından yapılacak.

Nakdi ödüllerin yanı sıra yarışmada ilk 3'e girenlere Medya İletişim Paketi, Proje Kredi Paketi, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi, E-Ticaret Entegrasyonu Paketi ve E-İhracat Paketleri de ödül olarak verilecek.

Ayrıca, yarışmada finale kalan tüm kadın kooperatiflerine Banka'nın sponsorluğunda, belirlenen illerde düzenlenecek olan ve kadın kooperatiflerinin işlerini büyütmelerini amaçlayan Halkbank Üreten Kadınlar Pazaryeri Alışveriş Festivali'nde ücretsiz stant hakkı sunulacak.

Bunun yanında tüm katılımcılar "Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi" tarafından düzenlenen sertifikasyon programına katılabilecek.

- "İşletmelerin iktisadi faaliyetlerine katkı vermeyi amaçlamaktayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, geçen yıl 7 coğrafi bölgede ve 9 ilde gerçekleşen etkinlik serisinin ardından hayata geçirdikleri Üreten Kadınlar Yarışması'nda başarılı kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine ödüller sunduklarını hatırlattı.

Arslan, yarışmanın ardından İzmir'de başlattıkları etkinlik serisinin ikinci etabında şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Kocaeli, Rize ve Erzurum'daki kadın girişimciler ve kooperatiflerle bir araya geldiklerini aktararak, "Bugüne kadar 138 binin üzerinde kadın girişimciye 16,8 milyar TL kredi desteği sağladığımız Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'nin de etkisiyle kadın girişimci ekosisteminde büyük bir canlılık olduğunu görmekteyiz. Buradaki hareketliliğin yarışmamızın ikinci yılındaki rekabeti artıracağına inanmaktayız." değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl başlayan Üreten Kadınlar Buluşmaları'na bugüne kadar farklı meslek gruplarından binlerce kadın girişimcinin katıldığını ve bu kapsamda farklı işletme ihtiyaçlarına yanıt verme şansı bulduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde binlerce müşterimizle bir araya geldiğimiz etkinliklerde, girişimcilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek ürün ve hizmetlerimizi tanıtmayı amaçlamaktayız. Yurdun her köşesinde, üreten, yaşadığı bölgeye katkı vermeyi kendine ilke edinen kadınları tüm gücümüzle desteklemekteyiz. Ülkemize yeni işletmeler ve girişimciler kazandırmak için çıktığımız bu yolda inanç ve kararlılıkla yürümekten, kadın girişimcilerin bankamızın desteğiyle işlerini büyüttüklerini görmekten büyük memnuniyet duymaktayız. Sağladığımız destekler, daha fazla yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğu için mutluluk duyuyoruz."

Yarışmada girişimcileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanında ayni ödüller de verileceğini bildiren Arslan, "Geçtiğimiz yıl ilk 3'e giren yarışmacılar için tasarlanan ayni ödüllerimizle işletmelerin iktisadi faaliyetlerine katkı vermeyi de amaçlamaktayız. Tüm girişimci kadınları yarışmaya katılmaya ve aynı çatı altında ortak bir heyecanı yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

