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Üretici başkan fındık bahçesinde

ORDU HABERLERİ  | 10.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, baba ocağında başlayan fındık hasadında katılarak, işçilerle birlikte fındık topladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, baba ocağında başlayan fındık hasadında katılarak, işçilerle birlikte fındık topladı. Fındık bahçesindeki hasattan fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Başkan Tören, binlerce beğeni aldı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yoğun mesaisinin arasında, fındık hasadına başlayan baba ocağını ziyaret etti. Çavuşlar Mahallesi’nde fındık hasadını sürdüren işçiler ile birlikte fındık toplayıp, aynı sofrada yemek yiyen Başkan Tören, doldurulan çuvalları taşımayı da ihmal etmedi. İşçilere kolaylıklar da dileyen Başkan Aşkın Tören, tüm vatandaşların hayırlı bir fındık sezonu geçirmesi temennisinde de bulundu.
Sosyal medya hesaplarında fındık bahçesinde çekilen fotoğrafları paylaşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Fındık hasadımız bol ve bereketli olsun. Hayırlısıyla bir fındık hasat sezonu daha başladı. Değerli hemşehrilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Küçük de olsa fındık üreticisi bir ailenin evladı olarak bugün bahçeye biz de bismillah dedik. Sepetleri doldurduk, çuvalları harmana boşalttık. Ordulu, Altınordu’lu olup da fındık toplamayan, çuval çekmeyen, harmanda beklemeyen var mı aramızda?” notunu düştü.
Başkan Aşkın Tören’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve çok sayıda destekleyici yorum geldi.

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