YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Üretici kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor

Üretici kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesinin Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi’ne katılan kırsal mahalle sakini birçok kadın, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretim alanlarını genişletiyor.Tepebaşı Belediyesinin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor.

Tepebaşı Belediyesinin Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi’ne katılan kırsal mahalle sakini birçok kadın, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretim alanlarını genişletiyor.
Tepebaşı Belediyesinin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor. Kendi bahçelerinde doğal üretim yapan kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Dedelerimizden kalan tohumlar ile üretim yapıyoruz"
Kızılinler Mahallesi’nde yaşayan kadın üretici Sevinç Serhan, tohumun ve doğal üretimin önemine dikkat çekerek, "Kızılinler’de bahçemde yetiştirdiğim tüm ürünlerim doğal. Dedelerimizden kalan tohumlar ile üretim yapıyoruz. Hibrit tohum da denedik, kendi atalık tohumumuz daha verimli. Kereviz, pırasa, biber çeşitleri, domates, altın çilek, havuç, turp, karnabahar, brokoli, patlıcan, mısır, lahana, fasulye gibi ürünler yetiştiriyorum. Bu ürünlerin hasadını yaptıktan sonra hayvan gübresi atıyorum, kimyevi gübre kullanmıyorum. Bu ürettiğim ürünleri Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satışa sunuyorum. Doğrudan tüketiciye ulaştırarak aile ekonomisine, çocuklarımın masraflarına büyük katkılar sağlıyorum. Önceden satış konusunda hiçbir imkanımız yoktu. Başkanımız Ahmet Ataç’a bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kazanç elde etmek nedir bilmiyorduk"
Başka bir üretici Emine Ünlüer ise ürünlerini kazanca çevirebildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Büyüklerimizden üretimi devraldık şimdi biz ekip büyütüyoruz. Ata tohum dediğimiz eski tohumlarımız ile üretim yapıyoruz. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, patates, mısır, nohut, mercimek, balkabağı, kereviz, pancar gibi birçok ürünün yetiştiriciliğini yapıyoruz. Hepsinde de çok lezzetli ürün veren ata tohumu kullanıyoruz. Mesela pandemi sürecinde hiç zorluk yaşamadık, üretime devam ettik. Elimizde tohumumuz olduğu için üretime devam ettik. Kadın üreticiler olarak Tepebaşı Belediyesinin destekleri ile pazara çıkıyoruz. Orada ürünlerimizi, ata tohumunu vatandaşlara tanıtıyoruz. Eskişehir’e açıldığımız için çok mutluyuz. Hibrit tohumdan bir üretici olarak lezzet alamıyorum. Ata tohumun domatesi ya da salatalığı çok başka, lezzetli ve doğal. Örneğin ürettiğimiz balkabağından birçok ürün ortaya çıkarıyoruz. Balkabağı muhallebisi, reçel, pancar pekmezi gibi Bunlarında satışına vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Eskiden biz yine yetiştiriyorduk ama eşe dosta dağıtıyorduk. Satmak nedir, kazanç elde etmek nedir bilmiyorduk. Şimdi satış yaparken ata tohumu da tanıtmış oluyoruz. Herkes yetiştirici olsun ki dışa bağımlı olmayalım. Şimdi ise Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile ev ekonomisine katkı sunuyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç’a ve bize destek olan vatandaşlara çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:55
İkindi
16:20
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.