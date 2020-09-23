Üretici kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor

Tepebaşı Belediyesinin Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi’ne katılan kırsal mahalle sakini birçok kadın, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretim alanlarını genişletiyor.

Tepebaşı Belediyesinin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor. Kendi bahçelerinde doğal üretim yapan kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Dedelerimizden kalan tohumlar ile üretim yapıyoruz"

Kızılinler Mahallesi’nde yaşayan kadın üretici Sevinç Serhan, tohumun ve doğal üretimin önemine dikkat çekerek, "Kızılinler’de bahçemde yetiştirdiğim tüm ürünlerim doğal. Dedelerimizden kalan tohumlar ile üretim yapıyoruz. Hibrit tohum da denedik, kendi atalık tohumumuz daha verimli. Kereviz, pırasa, biber çeşitleri, domates, altın çilek, havuç, turp, karnabahar, brokoli, patlıcan, mısır, lahana, fasulye gibi ürünler yetiştiriyorum. Bu ürünlerin hasadını yaptıktan sonra hayvan gübresi atıyorum, kimyevi gübre kullanmıyorum. Bu ürettiğim ürünleri Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satışa sunuyorum. Doğrudan tüketiciye ulaştırarak aile ekonomisine, çocuklarımın masraflarına büyük katkılar sağlıyorum. Önceden satış konusunda hiçbir imkanımız yoktu. Başkanımız Ahmet Ataç’a bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.