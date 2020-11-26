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Üretici kadınlar haklarını hatırladı

MERSİN HABERLERİ  | 26.11.2020 11:55 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında, üretici kadınlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, online platformda yapılan seminerler ile başladı.

Üretici kadınlar haklarını hatırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında, üretici kadınlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, online platformda yapılan seminerler ile başladı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen seminerlerde ilk olarak Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross tarafından kahramanlıklarıyla bilinen Gülnar Hatun’un efsanevi hikayesi anlatıldı. Avukat Nida Gamsız’ın, ’6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ ile ilgili yaptığı bilgilendirme ile devam eden seminerler, Psikolog Deniz Liman’ın ’şiddet türleri’ ve Polis Memuru Kürşad Buğra Bilgin’in, ’siber şiddet’ hakkında yaptığı bilgilendirme ile sona erdi.
Tarihi Taşhan’da kadın hakları konuşuldu
Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Taşhan Kadın Üretici Pazarında düzenlenen programda ise kadınlar, turuncu renkte kıyafetler giyerek farkındalık oluşturdu. Program kapsamında üretici kadınlara Avukat Meryem Diniç tarafından, ’6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ başta olmak üzere bir çok konuda bilgilendirme yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Diniç, kadına şiddetin sadece Türkiye’de değil global çapta bir sorun olduğunun ortada olduğunu ifade etti. Kadına yönelik uygulanan şiddetin sadece fiziksel olmadığının altını çizen Diniç, “Birçok kadın psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete de maruz kalmaktadır” dedi.
Etkinlik ve Sanat Merkezinde pandemi ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen programda ise ilk olarak mini konser düzenlendi. Çimlerde oturarak şarkılara eşlik eden vatandaşlar, canlı müziğin tadını doyasıya çıkardı. ’Mutlu kadın, mutlu aile’ adlı drama oyunu ile devam eden program, Etkinlik ve Sanat Merkezi Korosunun muhteşem performansı ile sona erdi.

Üretici kadınlar haklarını hatırladı

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