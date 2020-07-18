YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Üretici Köylü Pazarı yoğun ilgi görüyor

Üretici Köylü Pazarı yoğun ilgi görüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

Korkuteli Belediyesi tarafından kurulan “Üretici Köylü Pazarı” yoğun ilgi görüyor.

Korkuteli Belediyesi tarafından kurulan “Üretici Köylü Pazarı” yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu olması nedeniyle kapalı pazar yerine açılan ve üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurulan Köy Pazarı ziyaretçi akınına uğradı.
Haftanın 1 günü açılan pazarda, ilçede yetişen sebze ve meyvelerin hasatlarının yapılmasıyla çıkmasıyla köylüler de yerini aldı. Pazarda üreticiler kendi yetiştirdikleri ürünleri vatandaşlarla buluşturmanın sevincini yaşadı.
Korkuteli’nin her köşesinden gelen köylülerin ürettikleri domatesten, yumurtaya peynirden bala onlarca çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Pazara gelenler, Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ateş ölçer ile kontrol edilerek pazara alınırken, sosyal mesafe kuralları ön planda tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Antalya Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:45
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
21:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.