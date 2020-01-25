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Üreticilere buzağı destekleme ödemeleri başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2018 yılının 2’inci döneminde doğan buzağılardan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapanların açıklanan listeleri dikkate alınarak destekleme ödemelerinin başladığı belirtildi.Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2017 yılında Simav’da destekleme yapılan buzağı sayısı 10 bin 114 iken, 2018’de bu sayının 13 bin 653’e ulaştığını belirtti.

Üreticilere buzağı destekleme ödemeleri başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2018 yılının 2’inci döneminde doğan buzağılardan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapanların açıklanan listeleri dikkate alınarak destekleme ödemelerinin başladığı belirtildi.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2017 yılında Simav’da destekleme yapılan buzağı sayısı 10 bin 114 iken, 2018’de bu sayının 13 bin 653’e ulaştığını belirtti. Tokdemir “ İlçemizdeki buzağı sayısının artmasının sebebi, tüm köylerimizdeki üreticilerimizle iletişim kurarak buzağılara küpe takılması ve sisteme kayıt edilmesidir. 2018 yılında doğan 13 bin 653 buzağı için, üreticilere toplam 4 milyon 812 bin TL ödeme yapılıyor. Hayvancılık sektörü için önemli olan destekleme ödemeleri, ilçemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır” dedi.

Üreticilere buzağı destekleme ödemeleri başladı

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