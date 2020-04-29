YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

KİLİS HABERLERİ  | 29.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kilis’te, üreticilere 52 adet çapa makinesi dağıtımına başlanıldı.GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yürürlüğe giren "S.S.

Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

Kilis’te, üreticilere 52 adet çapa makinesi dağıtımına başlanıldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yürürlüğe giren "S.S. Büyükkonak- Küçükkonak- Karamelik- Çörten Köyleri Sulama Kooperatifi Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Projesi" kapsamında kooperatif üyesi çiftçilere yüzde 70’ i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe, yüzde 30’ u üreticiler, tarafından karşılanan 52 adet çapa makinesi dağıtımı başladı. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Özüberk, çapa makinesi alacak çiftçilerin, kuruma gelerek çapa makinelerini alabileceklerini söyledi.

Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
PARTNER Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kilis Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:33
Öğle
12:34
İkindi
16:19
Akşam
19:25
Yatsı
20:48

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Abide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Soytürk Çobanbey Sınır Kapısını denetledi

Vali Soytürk Çobanbey Sınır Kapısını denetledi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.