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Üreticilere ücretsiz tohum dağıtıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ortaköy, Olukbaşı, Çallı, Çamlıyurt, Akkovanlık ve Kayabaşı Mahalleleri’nde “Topyekün Eğitim Seferberliği” kapsamında hazırlanan, kaliteli kaba yem bitkisi üretimi çalışmaları dahilinde 12 aya yetecek kadar yem bitkisi üretimi için üreticilere ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtılarak, yetiştiriciliği hakkında eğitim düzenlendi.Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerince 12 aya yetecek kadar kaliteli kaba yem bitkisi üretimi çalışmaları kapsamında; Lenox, Hayvan Şalgamı, Hayvan Pancarı, Caramba ve Trinova yem bitkileri tohumları, Milas’ın Ortaköy Mahallesinde 150’ye yakın üreticiye ücretsiz olarak dağıtıldı.Tohum dağıtımında üreticilere seslenen Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak; “Pandemi süresince biliyorsunuz ki hep sahadaydık.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ortaköy, Olukbaşı, Çallı, Çamlıyurt, Akkovanlık ve Kayabaşı Mahalleleri’nde “Topyekün Eğitim Seferberliği” kapsamında hazırlanan, kaliteli kaba yem bitkisi üretimi çalışmaları dahilinde 12 aya yetecek kadar yem bitkisi üretimi için üreticilere ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtılarak, yetiştiriciliği hakkında eğitim düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerince 12 aya yetecek kadar kaliteli kaba yem bitkisi üretimi çalışmaları kapsamında; Lenox, Hayvan Şalgamı, Hayvan Pancarı, Caramba ve Trinova yem bitkileri tohumları, Milas’ın Ortaköy Mahallesinde 150’ye yakın üreticiye ücretsiz olarak dağıtıldı.
Tohum dağıtımında üreticilere seslenen Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak; “Pandemi süresince biliyorsunuz ki hep sahadaydık. Kovid-19 zoonoz bir hastalık olduğu için özellikle bu dönemde gece gündüz demeden sahada özveriyle çalışan veteriner personellerimize tekrar teşekkür ediyorum. Üretimin devam ettiği her yerde varız. Olmaya da devam edeceğiz. Bugün ilimizde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Milas ilçemizde, et ve süt verimini arttırmak amacıyla, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce yürütülen “Kaliteli Kaba Yem Üretimi” üreticilerimize ücretsiz tohum dağıtmak için bir araya geldik. Dağıtımını yapacağımız yem bitkilerinin en önemli özelliği susuz tarıma elverişli olması. Diğer yandan 12 aya yetecek kadar olması da çok iyi. Biz birlikte hareket ettiğimiz ve dayanışma içinde olduğumuz sürece daha güçlüyüz. Burada örgütlenmenin önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunun yanında İl Müdürlüğü olarak üretim yapan başta Kooperatifler olmak üzere, kadın girişimcilere ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapacağımızı belirtmek isterim. Sizler ürettiğiniz sürece bizler varız” dedi.
Konuşmanın ardından İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri Ünal Yılmaz, Hamdi Erkeğin ve Murat Harmankaya yem bitkilerinin tanıtımını ve silaj yapımını sunum yaparak üreticilere aktardılar. Üreticiler yem bitkileri yetiştiriciliği hakkında merak ettikleri konularda, İl Müdürlüğü Teknik Ekibiyle karşılıklı soru-cevap diyaloğu ile bilgi sahibi oldular. Milas Ortaköy Mahallesinde 150 dekarlık arazide Lenox tohumu, 15 dekarlık arazide Caramba yetiştiriciliği yapılmak üzere tohum dağıtıldı. Ortaköy ve civar mahallelerden gelen yoğun talep üzerine, İl Müdürlüğü Bütçesi dahilinde ücretsiz dağıtım yapılmaya devam edilecek.

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