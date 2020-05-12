Üreticilere yem karma makinesi dağıtıldı

Kilis’te, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine yem karma makinesi dağıtıldı.

Kilis’te Tarım ve Orman İl tarafından GAP projesi kapsamında yüzde 70 hibeli yem karma makinesi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine yapıldı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ahmet Çıkımoğlu, 17 üreticiye yem karma makinesini destim ettiklerini ifade ederek, “Projede bizlere destek veren ve emeği geçen eski il müdürümüz Songül Kadıoğlu’na, projelerimizin mimarı Mehmet Hakan Öztürk’e, Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk’e, Şube Müdürü Abdrahman Kemerli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Üreticiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesine gelerek, yem karma makinesini teslim aldılar.



