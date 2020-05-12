YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Üreticilere yem karma makinesi dağıtıldı

Üreticilere yem karma makinesi dağıtıldı

KİLİS HABERLERİ  | 12.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kilis’te, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine yem karma makinesi dağıtıldı.Kilis’te Tarım ve Orman İl tarafından GAP projesi kapsamında yüzde 70 hibeli yem karma makinesi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine yapıldı.

Üreticilere yem karma makinesi dağıtıldı

Kilis’te, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine yem karma makinesi dağıtıldı.
Kilis’te Tarım ve Orman İl tarafından GAP projesi kapsamında yüzde 70 hibeli yem karma makinesi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine yapıldı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ahmet Çıkımoğlu, 17 üreticiye yem karma makinesini destim ettiklerini ifade ederek, “Projede bizlere destek veren ve emeği geçen eski il müdürümüz Songül Kadıoğlu’na, projelerimizin mimarı Mehmet Hakan Öztürk’e, Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk’e, Şube Müdürü Abdrahman Kemerli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Üreticiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesine gelerek, yem karma makinesini teslim aldılar.

Üreticilere yem karma makinesi dağıtıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu değişimin sırrı! İşte bu değişimin sırrı!
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kilis Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:20
Öğle
12:33
İkindi
16:21
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Kilis Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.