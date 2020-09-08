YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Üreticilerin sorun, öneri ve istekleri değerlendirildi

Üreticilerin sorun, öneri ve istekleri değerlendirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımları ile gerçekleşen ‘ESO Meslek Komiteleri ve Kümelenme İş Birliği’ toplantısında üreticilerin sorun, öneri ve istekleri değerlendirildi.ESO’nun bünyesinde yer alan firmaların oluşturduğu Meslek Komiteleri ile havacılık, raylı sistemler, maden, mobilya kümelenmeleri temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; Eskişehir ve Eskişehir Sanayisinin talepleri Vali Ayyıldız’a sanayiciler tarafından iletildi.Toplantının açılışında Odanın proje ve çalışmaları hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Burada kümelenme başkanlarımız ve meslek komitesi başkanlarımız Eskişehir sanayinin gelişimi için değerli fikir ve önerilerini Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız’a paylaşacak.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımları ile gerçekleşen ‘ESO Meslek Komiteleri ve Kümelenme İş Birliği’ toplantısında üreticilerin sorun, öneri ve istekleri değerlendirildi.
ESO’nun bünyesinde yer alan firmaların oluşturduğu Meslek Komiteleri ile havacılık, raylı sistemler, maden, mobilya kümelenmeleri temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; Eskişehir ve Eskişehir Sanayisinin talepleri Vali Ayyıldız’a sanayiciler tarafından iletildi.
Toplantının açılışında Odanın proje ve çalışmaları hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Burada kümelenme başkanlarımız ve meslek komitesi başkanlarımız Eskişehir sanayinin gelişimi için değerli fikir ve önerilerini Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız’a paylaşacak. Tüm sektörlerin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Amacımız problemlerimize ortak çözümler üretmektir” dedi.

Şehrimiz ve sanayimizin hizmetindeyiz
Açılışta konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sanayiciler ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali Ayyıldız, “Hem tanışma hem bu pandemi süreci ile ilgili olarak tedarik zincirinin bozulmaması adına Valiliğin tüm imkânları ile hizmetinizde olduğunu söylemek için buradayım. Çalışanlarımızın sağlığını koruyarak üretimin sürmesi için yeni bir model üzerinde duruyoruz. Üretimin sürmesi noktasında vardiya sistemlerinde değişiklik yapılabilir. Bunu bilim insanlarımız ve sanayicilerimizle konuşuyoruz. Bu konuda ESO Başkanımız ile de istişare içerisindeyiz. Şehrimiz ve sanayimiz için her zaman iş birliği içinde de olmalıyız. Biz beraberiz. Pandemiyi bir şekilde ortadan kaldıracağız. Bu anlamda tüm imkânlarımız ile sizlerin hizmetinizdeyiz” dedi.

Talepler ifade edildi
Açılış konuşmaları sonrası sektör temsilcileri sanayiciler öneri ve taleplerini aktardı. Toplantının gündemini; Koronavirüs kapsamında iş yerlerinde alınan önlemler, filyasyon çalışmaları, eğitim ilgili ara elemanın yetiştirilmesi, Eskieşhir’de bir mobilya tasarım merkezinin kurulması, TEKSAN ve OSB’yi birbirine bağlayan bir alt veya üst geçidin yapılması, ESO-MEM ile mesleki eğitimin artırılması, madencilik faaliyetlerinin değerinin tüm Türkiye’ye anlatılması ve URAYSİM projesi ile Eskişehir’e demiryolu bağlantısının yapılması gibi konular oluşturdu.
Eskişehir sanayisinin öneri ve taleplerini sanayicilerden dinleyen Vali Erol Ayyıldız, tüm öneri ve problemlerin bir rapor haline getirilmesi ve devam edecek iş birliği toplantıları ile değerlendirilerek birlik beraberlik içerisinde çözüm yollarının oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Uçak Göz kayıp kadını aradı
Uçak Göz kayıp kadını aradı
Tuzla’da denetimler sıklaştı
Tuzla’da denetimler sıklaştı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Sivas’ta korkutan yangın
Sivas’ta korkutan yangın

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:26
Yatsı
20:46
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti
Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.