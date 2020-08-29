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Üreticilerin talepleri değerlendirildi

AMASYA HABERLERİ  | 29.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde görev yapan saha personelleri, il ve ilçe şube sorumluları, genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı, Reşat Altınkaya toplantı salonunda Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan önderliğinde yapıldı.İlçe şubelerindeki mevcut sorunlar, üreticilerin talepleri, ilçelerdeki süt toplama ağının denetim ve kontrolü, suni tohumlama çalışmaları, köy süt evlerinin denetimleri, ikinci dönem işletme güncellemelerinin değerlendirildiği toplantıda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kaba yemdeki sorunlar, ayrıca eylül ayında kurulacak yem ezme ve kırma atölyesinin çalışma konuları tartışıldı.Birlik Başkanı Güner Aslan, üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda sorumluluklarını, görevlerini ve tüm çalışanlarıyla birlikte hizmet alanlarını genişleterek faaliyetlerini bir tarım örgütü olarak yapılmasını amaçladıklarını söyledi.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde görev yapan saha personelleri, il ve ilçe şube sorumluları, genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı, Reşat Altınkaya toplantı salonunda Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan önderliğinde yapıldı.
İlçe şubelerindeki mevcut sorunlar, üreticilerin talepleri, ilçelerdeki süt toplama ağının denetim ve kontrolü, suni tohumlama çalışmaları, köy süt evlerinin denetimleri, ikinci dönem işletme güncellemelerinin değerlendirildiği toplantıda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kaba yemdeki sorunlar, ayrıca eylül ayında kurulacak yem ezme ve kırma atölyesinin çalışma konuları tartışıldı.
Birlik Başkanı Güner Aslan, üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda sorumluluklarını, görevlerini ve tüm çalışanlarıyla birlikte hizmet alanlarını genişleterek faaliyetlerini bir tarım örgütü olarak yapılmasını amaçladıklarını söyledi.

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