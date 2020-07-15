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Üreticilerine bal süzme makinesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek tarafından bal üreticilerinin istifadesine sunulmak üzere 4 adet bal süzme makinesi teslimi düzenlenen törenle yapıldı.Emet Hükümet Konağı önünde gerçekleşen teslim törenine Kaymakam Hasan Çiçek, İl Genel Meclis üyesi Halil Mallı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar, muhatarlar ve bal üreticileri katıldı.Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Öncelikle bal süzme makinelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek tarafından bal üreticilerinin istifadesine sunulmak üzere 4 adet bal süzme makinesi teslimi düzenlenen törenle yapıldı.
Emet Hükümet Konağı önünde gerçekleşen teslim törenine Kaymakam Hasan Çiçek, İl Genel Meclis üyesi Halil Mallı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar, muhatarlar ve bal üreticileri katıldı.
Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Öncelikle bal süzme makinelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bundan kısa süre önce Dereli ve Yağcık Köyü Muhtarlıklarımıza dut ve üzüm üretiminde ön plana çıkmaları nedeniyle, üreticilerimizin istifadesine sunulmak üzere dut ve üzüm sıkma makinesi hibe etmiştik. Bu makineler ile işlemler hem kolaylaştırılmış oldu, hem de daha modern ve hijyenik bir imkan sağlanmış oldu. Şimdide ilçemizde yerleşik ve İğdeköy köyünde de hem yerleşik, hem de çeşitli yerlerden gelip bal üreticiliği yapan vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere, bal süzme makineleri teslim edilmiştir. İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince satın alınan bu makinelerle petekli balın peteklere zarar vermeden süzülmesi sağlanacak ve bu işlem daha da kolaylaşacaktır. İlçemizin bitki örtüsündeki çeşitlilik ve polen miktarının fazla olması, yavru miktarını ve gelişmesini arttırdığı için son yıllarda gezginci arıcılar ilçemizi daha fazla tercih etmektedir. İlçemizde yerleşik olarak 24 üreticimiz 1677 arılı kovanda üretim yapmaktadır. Bal, dünya geleceği açısından çok önemli bir gıda ürünüdür. Aynı şekilde arı da stratejik bir canlıdır. Bu bağlamda ilçemizde de arıcılığın ve arıcılık yapan çiftçilerimizin teşvik edilmesi önem arz etmektedir. İnşallah biz bu konuda yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Kadın ve erkek bütün çiftçilerimizle arıcılık alanındaki üretim hacmini ve kalitesini inşallah hep birlikte artıracağız. Bal süzme makinelerinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyor, kolaylıklar diliyorum“ dedi.

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Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
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